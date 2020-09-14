Шахин Мамедов, специально для haqqin.az 13:33

Введенные в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) определенные ограничения и, как следствие, снижение бизнес активности, оказали влияние и на деятельность частного сектора. В трудной экономической ситуации оказались, в том числе, представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Правительство Азербайджана с первых дней карантинного режима подготовило для них обширный комплекс мер, включающий финансовую поддержку, облегчение доступа к кредитным ресурсам и субсидирование значительной части процентов по ссудам, снижение налогового бремени, отсрочку налоговых выплат и другие.

Два этапа финансирования План мероприятий по минимизации негативного воздействия пандемии на экономику направлен на улучшение благосостояния и социальную защиту всех слоев населения, в том числе представителей сферы бизнеса. В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года и утвержденным Кабинетом министров от 4 апреля «Планом мероприятий» по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса, успешно реализуется программа финансовой поддержки предпринимателей и их сотрудников, работающих в пострадавших от COVID-19 сферах. Важно отметить, что программы, реализуемые Министерством экономики, основаны на механизмах широкой и разнонаправленной поддержки, которыми, на сегодняшний день, уже воспользовались более 132 тысяч предпринимателей. Программы поддержки осуществляются в рамках средств, выделенных из госбюджета. На помощь предпринимателям государство выделило 295 миллионов манат, из них 215 миллионов манат - на выплату заработной платы сотрудникам, 80 миллионов манат - на финансовую поддержку индивидуальных и микропредпринимателей. Финансовая поддержка реализуется по двум программам. Программа поддержки сотрудников предусматривает выплату двухмесячной заработной платы работникам по действующим трудовым договорам в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года, - в результате финансовые средства были переведены на банковские счета налогоплательщиков. Финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей оказывается на основе суммы налогов, уплаченных ими в государственный бюджет за 2019 год. Обе программы состоят из двух этапов. В рамках первого этапа программы финансовой поддержки, начиная с апреля, 25 тысяч налогоплательщиков получили 98,5 миллиона манатов для выплаты заработной платы 216 тысячам своим сотрудникам. Кроме того, 107.223 индивидуальным предпринимателям было выделено 63,7 миллиона манат. В рамках второго этапа программы финансовой поддержки, с августа по сентябрь, 22.885 налогоплательщикам выделено 101,9 миллионов манат для выплаты заработной платы 234.355 работников. Поддержку от государства в размере 12,47 миллионов манат получили также 49.887 индивидуальных предпринимателей. Таким образом, на сегодняшний день перечислено 93,7% средств, выделенных государством по программе поддержки сотрудников, и 95,2% средств, выделенных государством по программе поддержки индивидуальных предпринимателей. Но, несмотря на вышесказанное, в последние дни в некоторых СМИ ряд предпринимателей выразили определенное недовольство в вопросе предоставленной государством финансовой поддержкой.

А теперь о жалобе Эльхана Гадирова Одна из подобных жалоб связана с индивидуальным предпринимателем Эльханом Гадировым. Гадиров сообщил местным СМИ, что в рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей, он получил от государства единовременную помощь в размере 355 манат только в апреле текущего года. Государственная налоговая служба при Министерстве экономики, на основании нашего запроса, рассмотрела обращение предпринимателя. Как сказано в сообщении службы, Гадирову Эльхану Малик оглу (ИНН 1502348632) в апреле текущего года, в рамках «Программы поддержки индивидуальных предпринимателей», была оказана единовременная финансовая поддержка в размере 364 манат. Поскольку у данного налогоплательщика не было официально зарегистрировано работающих по трудовому договору сотрудников, то есть у него нет работников, он не может получить помощь в рамках «Программы поддержки заработной платы». Таким образом Гадиров мог воспользоваться только правом обращения за финансовой поддержкой для индивидуальных (микро) предпринимателей, которым он воспользовался и своевременно получил. Добавим, что размер средств, которые индивидуальный (микро) предприниматель может получить в рамках государственной финансовой помощи, определяется в соответствии с размером налога, уплаченного им в госбюджет за 2019 год. По этой причине индивидуальному предпринимателю Эльхану Гадирову была выплачена сумма в размере 364 манат, в соответствии с его налоговыми выплатами в прошедшем году. В августе государство запустило второй этап процесса перечисления средств индивидуальным (микро) предпринимателям. Правом получения финансовой поддержки вторично воспользовались около 50 тысяч индивидуальных предпринимателей. Напомним, что как размер выплачиваемых предпринимателям денежных средств, так и критерии выплат, осуществляются в соответствии с правилами, установленными Кабинетом министров.