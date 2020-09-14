Генпрокуратура о раскрытии резонансного преступления

Согласно информации, по факту обнаружения сожженного тела жительницы города Кюрдамир Рагимовой Бейим Алирза гызы (1966 г.р.) в ее доме, 29.11.2018 года в Следственном управлении Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Раскрыто совершенное два года назад в Кюрдамире резонансное преступление, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было установлено, что ночью 28 ноября 2018 года Нуриев Захид Махаддин оглу (1979 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения перешел через забор во двор соседнего дома, где проживала Бейим Рагимова. Пользуясь тем, что Б.Рагимова была дома одна, З.Нуриев неоднократно ударил ее неизвестным следствию инструментом (ввиду сожжения тела определить это невозможно), в результате чего она скончалась. После этого З.Нуриев взял мобильный телефон и одну пару серебряных серег (915 проба) хозяйки дома, а также с целью скрыть следы совершенных преступлений сжег ее тело, облив быстровоспламеняющимся нефтепродуктом.

В ходе следствия были изъяты проданный в магазине мобильный телефон пострадавшей, а также спрятанная в комнате матери З.Нуриева пара серег. На одежде З.Нуриева были обнаружены следы нефтепродуктов.

З.Нуриеву предъявлены обвинения по статье 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) УК АР, он привечен к следствию в качестве подозреваемого лица, 19 августа в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. З.Нуриев ранее был осужден в Российской Федерации на 9 лет за незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и психотропных веществ, а также за изнасилование.

Следствие продолжается.