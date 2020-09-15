Рейтинг Зеленского опустился ниже 30%

Менее 30% украинцев поддержали бы кандидатуру действующего президента Владимира Зеленского, если бы выборы главы республики состоялись в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«В президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании», — сообщили социологи.

На втором месте по популярности, согласно опросам, находится сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 15,5%. На третьем месте находится экс-президент Петр Порошенко — около 14%. За экс-премьера Украины Юлию Тимошенко отдали бы свой голос лишь 9,3%.

В опросе приняли участие более 2 тыс. жителей Украины.