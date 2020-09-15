Соперник «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы – знаменитый турецкий клуб «Галатасарай» - прибыл в Баку.

Первоначально в заявку на матч главный тренер стамбульцев Фатих Терим включил 23 футболиста, но затем из списка выпали Огенекаро Этебо, Юнус Акгюн и Али Явуз Кол. В итоге в Баку приехали следующие 20 игроков: Шенер Озбайраклы, Омар Эльабделлауи, Тайлан Антальялы, Райан Бабель, Радамель Фалькао, Юнес Бельханда, Мартин Линнес, Райан Донк, Омер Байрам, Джимми Дурмаз, Кристиан Луиндама, Окан Кочук, Марсело Сараччи, Маркао Тейшейра, Эмре Кылындж, Арда Туран, Джессе Секидика, Софьян Фегули, Мбайе Диань, Фатих Озтюрк.

Сегодня в 18:30 команда проведет тренировку на Бакинском Олимпийском стадионе. За полчаса до этого главный тренер «желто-красных» Фатих Терим ответит на вопросы журналистов.

Матч «Нефтчи» - «Галатасарай» состоится завтра на Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.