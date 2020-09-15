Нарышкин о «западном следе» в событиях в Беларуси

«В событиях в Беларуси четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», - заявил глава СВР.

Нарышкин отметил, что США в 2019-2020 годах направили на подготовку антиправительственных акций в Беларуси $20 млн.

«Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов», - заявил Нарышкин, подчеркнув, что на эти деньги осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций.

«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам», - заявил Нарышкин.