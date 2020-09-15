Charite вернула миллион, отправленный на лечение Навального

Немецкая клиника Charite, где проходит лечение Алексей Навальный, вернула российскому предпринимателю, главе компании "Конкорд" Евгению Пригожину его транш в размере 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Конкорда" на своей странице ВКонтакте.

"7 сентября Евгений Пригожин перечислил в Charite 1 миллион рублей на лечение Навального. Все это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил. Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.