Закир Гасанов приказал пресекать провокации армян

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил встретился с заместителями командиров объединений, соединений и отдельных воинских частей, а также начальников специальных военно-учебных заведений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, министр поручил поддерживать высокий уровень боевой готовности и бдительности личного состава, а также приказал немедленно и решительно пресекать возможные масштабные провокации вооруженных сил Армении на различных направлениях.

Напомнив о твердом доверии азербайджанского народа к своей армии, министр заявил, что каждый военнослужащий – от солдата до генерала - готов выполнить свой священный долг по освобождению оккупированных территорий.

Говоря о мероприятиях по боевой подготовке в армии, об обеспечении и оснащении подразделений, а также повышении боеспособности, министр обороны дал конкретные указания должностным лицам в связи с дальнейшим усилением идеологической работы и морально-психологического обеспечения личного состава для планового проведения воспитательной работы, поддержания постоянной готовности войск к выполнению боевых задач.