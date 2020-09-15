Турция приступила к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

Турецкие врачи приступили в среду к третьей фазе испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

По его данным, инъекции были сделаны медицинским сотрудникам в университете Хаджеттепе. Повторная вакцинация добровольцев состоится через 14 дней.

Между тем в начале сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Турция может также выдать разрешение на испытание российской вакцины от коронавируса.