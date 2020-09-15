Тело Ленина захотели перевезти в США
Американский художник Дэвид Датуна захотел выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его на новое место в США. Датуна хочет построить копию мавзолея в Вашингтоне специально для вождя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу художника.
«Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», - сказано в сообщении.
Художник готов заплатить за тело Ленина первоначальную сумму в один миллион долларов, но при необходимости готов собрать более одного миллиарда долларов.