В Гардабани, населенном азербайджанцами грузинском регионе, произошел крупный пожар в азербайджанской школе. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. Возгорание произошло утром в среду, из здания все были эвакуированы, учебный процесс был прерван. На место прибыли полиция и пожарные.

Через несколько часов силами пожарных-спасателей возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Внутренние помещения школы, где бушевал огонь, получили серьезные повреждения.