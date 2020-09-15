AS Group в очередной раз поддержала малообеспеченные семьи

16:43

Компания AS Group, постоянно несущая свою социальную ответственность перед Азербайджаном и его гражданами, осталась верна своим традициям в очередной раз и проводит акцию в поддержку малообеспеченных семей в период пандемии.

Компания начала оказывать помощь продуктами 500 семьям в Баку и близлежащих селах, а также в Евлахском, Балакенском, Гёйгельском, Ленкоранском районах.

Цель акции - поддерживать граждан, пострадавших в период карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19. На этот раз AS Group выбрала малообеспеченные семьи в основном из числа граждан, обратившихся за помощью в социальных сетях.

Компания AS Group, начавшая свою деятельность с 2003 года и осуществляющая комплексные проекты как в государственном, так и частном секторах, за все время своей деятельности, осознавая социальную ответственность перед Азербайджаном, обществом и гражданами, всегда поддерживала различные проекты. Компания, кроме того, в условиях карантинного режима, связанного с борьбой в нашей стране с вирусом COVID-19, оказала поддержку продуктами питания более чем 500 семьям в регионах страны. Также AS Group стала одной из первых компаний, внесших вклад в Фонд борьбы с коронавирусом.