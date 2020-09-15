В Сирии отреагировали на планы Трампа убить Асада

Заявления администрации США о намерении убить президента Сирии Башара Асада говорят об уровне политической этики, которая основана на преступлениях с целью достижения собственных целей. Так прокомментировали в МИД Сирии слова президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривал вариант с устранением сирийского лидера, но его отговорил тогдашний глава американского Минобороны Джеймс Мэттис.

"Заявления американской администрации о намерении убить президента Башара Асада очевидно говорят об уровне мышления и политической этике руководителей этой администрации. Это говорит только о принципе совершения преступлений для достижения собственных целей", - цитирует РИА Новости заявление сирийского МИД.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальное признание президента Дональда Трампа о подобных намерениях подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации – убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе".