Аналитики: Эпоха постоянного спроса на нефть завершилась

Аналитики прогнозируют очередное обрушение спроса на нефть. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Падение начнется в текущем году и будет продолжаться в течение следующего. По мнению специалистов, сокращение мирового спроса на сырье к концу текущего года может достичь восьми миллионов баррелей в сутки.

Уточняется, что это связано с ростом запасов нефти в хранилищах из-за снижения ее востребованности в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что спрос на данной сырье в ближайшие годы не восстановится и эпоха постоянного спроса на нефть завершилась.