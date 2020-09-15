Лига чемпионов: «Карабах» принимает норвежцев на Кипре

Игру будет судить бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем.

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в кипрском Лимассоле на стадионе «АЕК Арена» начнется матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским « Карабах ом» и норвежским «Мольде».

Победитель этого матча сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в паре «Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия). Помимо этого, победа в сегодняшней игре гарантирует «Карабаху» как минимум участие в групповом турнире Лиги Европы. В случае же поражения от «Мольде» агдамский клуб отправится в раунд плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что матч «Карабах» - «Мольде» волею жребия должен был состояться в Баку. Однако скандинавы заранее уведомили УЕФА о том, что в Норвегии существуют ограничения: после возвращения из стран, не входящих в Шенгенскую зону, команде придется сесть на 10-дневный карантин и пропустить ближайшие игры.

В обновленный регламент УЕФА был внесен пункт, согласно которому в таких случаях матч должен быть перенесен на нейтральную территорию. И так как правительство Норвегии отказалось сделать исключение для «Мольде», место встречи было изменено. «Карабаху» пришлось выбрать один из предлагаемых УЕФА нейтральных вариантов. Чемпион Азербайджана предпочел сыграть на Кипре.