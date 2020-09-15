Лукашенко: Знаем, кто руководит протестами, и готовы ответить на любой вызов
Власти Беларуси знают, кто руководит протестами в стране, и готовы ответить на любой вызов, заявил президент Александр Лукашенко, передает Sputnik Беларусь.
"Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны.