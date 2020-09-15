Генпрокуратура о продававших контрафактный алкоголь в Баку

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что была создана следственная группа из профессиональных сотрудников прокуратуры, проведены неотложные следственные действия.

В Следственном управлении Генпрокуратуры продолжается уголовное дело, возбужденное по фактам смерти от отравления спиртными напитками жителей Баку Сархана Байрамова, Мустафы Мустафаева и Юсифа Гусейнова.

Было установлено, что Вургун Ибадов, занимавшийся реализацией плодоовощной продукции в торговом центре «Яшыл базар» на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку, с целью получения прибыли покупал у Азима Гусейнова, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, алкогольные напитки неизвестного происхождения и впоследствии продавал их.

Были выявлены основательные подозрения в том, что эти спиртные напитки с содержанием метилового спирта стали причиной отравления трех лиц, а именно привели к смерти Герая и Ромела Багировых, причинили вред здоровью Хайяма Багирова.

За указанные незаконные действия Вургуну Ибадову и Азиму Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 200.4 (обман потребителей, либо производство и сбыт некачественной продукции, причинившие по неосторожности смерть потерпевшему или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Из материалов уголовного дела было выделено уголовное дело по обвинению арестованных Азима Гусейнова и Вургуна Ибадова, предварительное следствие было завершено. 28 августа уголовное дело было отправлено для рассмотрения в Насиминский районный суд.