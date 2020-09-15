Барбадос объявил о намерении стать республикой

Барбадос, государство в Карибском море и бывшее британское владение, намерен стать республикой уже в следующем году, когда страна будет отмечать 55 годовщину независимости. В настоящее время формальным главой государства является королева Елизавета II, представленная генерал-губернатором.

Собственно, генерал-губернатор Сандра Мейсон и объявила о намерении отменить конституционную монархию, выступая на церемонии открытия сессии парламента с Тронной речью, которую (в полном соответствии с британской традицией) пишут премьер-министр и министры кабинета. В Тронной речи обычно разъясняются законодательные планы правительства на предстоящую парламентскую сессию.

«Первый премьер-министр Барбадоса, благородный Эррол Барроу предупреждал, что не следует "закапываться в колониальном прошлом",— говорится в речи, написанной премьер-министром страны Миа Моттли. — Время пришло для того, чтобы совершенно оставить позади наше колониальное прошлое. Барбадосцы хотят видеть барбадосского главу государства. Это наивысшее проявление уверенности в том, кто мы есть и чего мы можем достичь».