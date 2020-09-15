Халаф Халафов: Между Азербайджаном и Турцией не должно быть визового режима

«Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на таком уровне, что между двумя странами не должно быть визового режима». Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов на вебинаре «Региональные геополитические поляризации и турецко-азербайджанские отношения», организованном Центром анализа международных отношений и Центром стратегических исследований МИД Турции.

Заместитель министра отметил, что для упрощения поездок между двумя странами существуют различные методы и требуется принятие определенных мер.

«Граждане Турции уже едут в некоторые страны по удостоверениям личности. Почему бы не сделать такое и с Азербайджаном?», - сказал Халаф Халафов.

Заместитель министра отметил, что этот вопрос обсуждался в Турции на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Мевлютом Чавушоглу.