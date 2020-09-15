Лукашенко объявил дату запуска Белорусской АЭС

Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) планируется запустить 7 ноября, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим активом страны.

«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября – в знаковый день для нас – мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», – цитирует Лукашенко БелТА.

Также глава белорусского государства отметил, что новая пятилетка в стране должна стать прорывной.