Находящемуся в заключении активисту партии "Мусават" Тофику Ягублу перелили кровь. Об этом журналистам сообщил врач Адиль Гейбулла.

По его словам, в результате 15-дневной голодовки наблюдаются изменения в весе и показателях крови Т.Ягублу.

"Наблюдалась тенденция снижения показателей крови, из-за чего мы приняли принудительные меры. После переливания ему крови и плазмы общее состояние можно считать стабильным", - сказал он.

Напомним, что решением Низаминского районного суда Тофик Ягублу был осужден на срок 4 года 3 месяца строгого режима. Согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Тофик Ягублу отвергает обвинения и объявил голодовку.