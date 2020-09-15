ВОЗ призвала человечество готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии, несмотря на то, что нынешний коронавирус все еще не побежден. О необходимости таких шагов ВОЗ намерена заявить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

ВОЗ намерена акцентировать внимание на трех темах. В частности, на подготовке к новой пандемии, на поддержке в мире инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19 и на подтверждении государствами приверженности выполнению целей устойчивого развития ООН.

В организации считают, что пандемия COVID-19 "показала катастрофическую неготовность мира к борьбе с масштабной болезнью, несмотря на многочисленные признаки и предупреждения".

ВОЗ также планирует обсудить распределение в 2021 году 2 млрд доз вакцины от коронавируса, терапевтических средств и тестов, а также необходимость вложить $35 млрд в поддержку глобальной инициативы по расширению доступа к средствам борьбы с COVID-19.