Роухани: некоторые арабские страны готовы открыть базы для Израиля

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн готовятся открыть свои военные базы для нужд Израиля, заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам заседания Кабмина Исламской Республики в Тегеране. Об этом пишет Anadolu.

По его словам, ответственность за возможные негативные последствия нового витка напряженности в регионе несут страны, нормализовавшие отношения с Тель-Авивом вопреки интересам Палестины.

Президент ИРИ также привлек внимание к неудачным попыткам Вашингтона восстановить режим санкций ООН в отношении Тегерана. Он напомнил о недавнем обещании госсекретаря США Майкла Помпео восстановить эмбарго в отношении Ирана уже с воскресенья: «Это заявление оказалось пустым. Лишь две-три страны в мире следуют указке Вашингтона. Это Израиль и одна-две небольшие страны».