«Спустя долгие годы рад быть снова в Баку, - говорит Фатих Терим. – «Галатасарай» привык играть в Европе. Хотим пройти как можно дальше. Жребий отправил нас не в чужую страну. Азербайджан всегда любим нами, и мы любим Азербайджан. Поэтому я очень рад.

Буду ли я ротировать состав в матче с «Нефтчи»? Есть правило: самый главный матч – следующий. Игра с «Нефтчи» важна. Мы очень сконцентрированы на этой игре. Насчет ротации решу завтра. Возможно, кто-то из игроков отдохнет.

Если пройдем «Нефтчи», то у нас будет сложный график, будем играть два раза в неделю. Надо, чтобы игроки привыкли к такому ритму. Поэтому нужно вносить изменения в состав, но я не хочу называть это ротацией. Это конкуренция за место в составе.

Буду ли я сегодня смотреть матч «Карабаха» в Лиге чемпионов? Буду. Желаю «Карабаху» удачи. Знаю, что «Нефтчи» с «Карабахом» не дружат.

В Азербайджане нас очень любят. Мы это в очередной раз увидели в аэропорту, в отеле… Но, конечно, мы хотим победить. У «Нефтчи» хорошая команда, поэтому надо быть внимательными. Я смотрел два матча «Нефтчи» – с «Сумгаитом» и «Шкупи».

«Нефтчи» и «Карабах – две сильнейшие команды Азербайджана. Несколько сезонов «Нефтчи» в хорошем ритме. Правда, в последней игре они проиграли. Пока «Нефтчи» играет только дома. В команде есть такие важные игроки, как Махмудов, Лаваль, Монроз, Таллисон. Посмотрим, что будет завтра.

Я знаю, что «Галатасарай» любят везде, но в Азербайджане особенно. Очень благодарю вас за это. Конечно, после пандемии можно сыграть и товарищеский матч при болельщиках. Можно приехать на пару игр или провести тут сбор. Хотим порадовать здешних болельщиков «Галатасарая». Обещаю ли я сделать это? Если Фатих Терим обещает, то выполняет…. И я хочу дать слово, что такое будет.

Главный тренер «Нефтчи» Физули Мамедов заявил, что шансы его команды против «Галатасарая» равны 100 процентам? Он должен так говорить. Я люблю амбициозных людей. Посмотрим, как будет на самом деле, сбудутся ли его слова. Но он молодец. Браво!

Что нужно сделать, чтобы азербайджанский футболист заиграл в «Галатасарае»? Нужно, чтобы этот игрок хотел играть за «Галатасарай» и чтобы данный футболист был нужен «Галатасараю». Если такое будет, то другие моменты не так важны. Наша скаутская группа следит и за Азербайджаном.

Отсутствие нашего вратаря Муслеры? Он для нас больше, чем просто вратарь. Он - профессионал, у него прекрасные человеческие качества. Муслера – наша опора. Он сам и врачи делают все, чтобы скорее вернуться на поле. Но мы верим в наших других вратарей.

Понравился ли мне Бакинский Олимпийский стадион? Хороший новый стадион. Раньше мы играли на другой арене. Как он назывался? Да, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Знаю, что на Олимпийском стадионе два матча Евро-2020 должна провести сборная Турции. Надеюсь, что эти игры пройдут с болельщиками. Это будет большим преимуществом для сборной Турции, так как она будет играть как дома.

Завтра мы с «Нефтчи» будем играть без болельщиков. Это плохо для «Галатасарая». Не будет той атмосферы. Большие команды являются большими еще и потому, что у них огромные армии болельщиков. Это и поддержка, и давление. Поэтому игра без болельщиков – это плохо».