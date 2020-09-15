Известный экономист призвал покупать биткоин и золото

Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter.

По мнению Кийосаки, такое падение станет отличной возможностью для покупки этих активов, остающихся «лучшей» долгосрочной инвестицией, которая поможет защитить капитал от экономических проблем США, связанных с большим госдолгом, пишет РБК.