Депутаты Европарламента призвали пересмотреть отношения с Россией и «продолжить ее изоляцию» из-за случившегося с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на резолюцию Европарламента.

Согласно документу, парламентарии предложили провести стратегическую переоценку отношений Европы и России, а также начать международное расследование инцидента с Навальным при участии ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.

Также депутаты призвали приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2».