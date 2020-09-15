Физули Мамедов перед «Галатасараем»: «Нефтчи» не в яме, у меня есть план»

«Знаем, против кого мы будем играть. Нет смысла говорить об уровне «Галатасарая», - говорит наставник «Нефтчи». - Собрали необходимую информацию, проанализировали игру соперника. Ждем завтрашней игры. Выйдем на поле для победы. Футболисты сделают все для этого. Если у нас будет хоть один шанс на победу, постараемся его использовать.

Да, мы знаем слабые и сильные стороны «Галатасарая». Завтрашняя игра будет отличаться от нашего проигранного матча с «Сумгаитом». Если мы говорим, что проанализировали соперника, значит у меня есть план против «Галатасарая».

Как вывести «Нефтчи» из ямы? Я не сказал бы, что мы в яме. Не согласен с этим. Да, мы проиграли последний матч, но это не значит, что все так плохо. Да, конечно, психологическая подготовка важна. У нас профессиональные, качественные игроки выступают за сборные. Они и сами знают, как играть. Тренерский штаб в свою очередь тоже постарается настроить команду психологически.

Успех в таком матче может быть историческим. Все хотят войти в историю.

Проблемы в обороне? Жду хорошей игры от защитников. С Мбоджем мы поняли друг друга. Недовольство бывает. Я жду хорошей, бойцовской игры.

Смена стадиона не сильно помешает нам. Недавно здесь играла сборная. Проблем из-за этого нет. Нужно просто выйти и играть.

Каждый игрок важен для меня и для команды. Со всеми беседовали индивидуально. Наши футболисты – не дети. Все сами всё прекрасно понимают. Все полностью готовы к игре».