Лидера белорусской оппозиции обвинили в подрыве нацбезопасности
Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Беларуси, передает РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о заявлениях, сделанных «с использованием СМИ и сети Интернет».
Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 361 УК ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет"). Колесникова находится по стражей, расследование продолжается.
Санкция статьи УК, по которой ее обвинили, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.