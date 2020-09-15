Женщина 10 месяцев прожила с пулей в голове

В ноябре 2019 года 34-летняя мать троих детей Греша Эрнандез (Grecia Hernandez) возвращалась домой после проведенной с друзьями ночи и услышала выстрелы. Следующее, что она помнит — как все потемнело.

Жительница американского штата Техас получила огнестрельное ранение в голову и десять месяцев живет с пулей в голове. Об этом сообщает сайт телеканала WBTV.

С тех пор американка прошла две операции на черепе. Она пользуется инвалидным креслом и до сих пор страдает от последствий ранения. Пуля остается у нее в голове. Врачи считают слишком рискованной операцию по ее извлечению, так как пуля находится слишком близко к головному мозгу и нервам.

Дочь женщины Эрнандез Натали Мартинез (Nataly Martinez) сказала, что теперь ей приходится заботиться о матери. Она уточнила, что семья не знает, кто стрелял в ее мать. «Мне только исполнилось 18 лет. Я собиралась пойти в колледж, а затем стрелок просто забрал у меня это все», — подчеркнула она.

Раньше Эрнандез знала английский и испанский, а теперь с трудом изъясняется даже на родном испанском. Ей пришлось направить младшего сына к родственникам в Даллас, так как после ранения она не может работать и обеспечивать семью.

Родные женщины создали на сайте GoFundMe страницу для сбора средств на оплату медицинских счетов.