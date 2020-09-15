Помпео призвал Россию уважать суверенитет Беларуси
США призывают Россию уважать суверенитет Беларуси, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД Великобритании госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.
"Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Беларуси", - сказал Помпео.
Он назвал протесты "вдохновляющими" и призвал Минск прекратить их "жестокость".
Он также заявил, что США требуют от властей Беларуси "немедленного освобождения гражданина США".