Помпео призвал Россию уважать суверенитет Беларуси

США призывают Россию уважать суверенитет Беларуси, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД Великобритании госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Беларуси", - сказал Помпео.

Он назвал протесты "вдохновляющими" и призвал Минск прекратить их "жестокость".

Он также заявил, что США требуют от властей Беларуси "немедленного освобождения гражданина США".