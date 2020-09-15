Генсек ООН: "Вспышка коронавируса выходит из-под контроля"
Вспышка коронавируса выходит из-под контроля, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.
"Пандемия COVID-19 — это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", - сказал Гутерреш.
Он отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в 1 миллион потерянных из-за коронавируса жизней.
"Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус — это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире", - заявил генсек.
Вакцина от COVID-19 сама по себе не устранит кризис, вызванный пандемией, добавил Антониу Гутерреш.