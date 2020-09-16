Эрдоган и Меркель снова обсуждают Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в режиме видеоконференции, в ходе которых обсудили состояние двусторонних отношений и ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья.

Как передает «Анадолу», об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Глава турецкого государства заявил, что разногласия в Восточном Средиземноморье могут быть разрешены путем переговоров и компромиссов при условии конструктивного и справедливого подхода к проблеме.

Отметим, что 3 сентября ситуация в Восточном Средиземноморье тоже была темой телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана и Ангелы Меркель.