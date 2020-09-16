Определен новый эффективный способ победить коронавирус

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего определили, что SARS-CoV-2 не может заражать клетки без молекулы гепарансульфата, которая находится на поверхности клеток легких и действует как рецептор для проникновения коронавируса внутрь. О новом способе победить патоген сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, пишет «Лента.ру».

Известно, что SARS-CoV-2 обладает белком-«шипом» (S-белок), который связывается с клеточным рецептором АСЕ2. Гепарансульфат действует как корецептор, то есть вирус должен дополнительно связаться с этой молекулой, чтобы заразить клетку. Ученые показали, что способность вируса к заражению снижается на 80-90 процентов, если с помощью ферментов удалить гепарансульфат. Кроме того, гепарин можно эффективно использовать в качестве приманки, чтобы связать коронавирус вдали от клеток человека.

По словам исследователей, полученные результаты помогут разработать новые препараты для борьбы с коронавирусом. Однако для этого необходимо еще протестировать гепарин и ингибиторы гепарансульфата на животных моделях, зараженных SARS-CoV-2.