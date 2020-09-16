В США приняли важное решение по доллару

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевого уровня в 2%", - говорится в сообщении регулятора.

ФРС также улучшила прогноз падения ВВП США в 2020 году с 6,5% до 3,7% и снизила прогноз безработицы в США с 9,3% до 7,6% в 2020 году и с 6,5% до 5,5% в 2021 году.