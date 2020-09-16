Общий дефицит платежного баланса Азербайджана по итогам I полугодия составил 957,5 млн долларов, сообщает Центробанк. Хотя ровно год назад этот показатель был в большом плюсе - профицит составлял 3 634,7 млн долларов. Вот так, за год мы растеряли более 3,5 млрд долларов плюса, да еще ушли в минус почти на миллиард – всего платежный баланс недосчитался более 4,5 млрд долларов.

Дефицит, конечно, солидный, тем более для Азербайджана, платежный баланс которого больше характеризуется профицитом, измеряемым миллиардами долларов. И ничего вроде хорошего этот дефицит (страшно знакомое слово) не сулит. Разве что такая небольшая деталь: общий дефицит платежного баланса Азербайджана в I квартале текущего года составлял 1 млрд 343,5 млн долларов. То есть за квартал дефицит сократился более чем на 400 млн долларов. Такими темпами до конца года можно и вовсе выправить нанесенный экономике пандемией коронавируса ущерб.

Чтобы понять, как сформировался такой дефицит, рассмотрим структуру платежного баланса. Профицит счета текущих операций за I полугодие составил 598,2 млн долларов. Между тем этот же показатель за первую половину 2019 года составлял 3 млрд 61,5 млн долларов. Таким образом, прошлогодний профицит за первое полугодие по основной составляющей платежного баланса сократился в 5,1 раза и составил всего 3% ВВП страны. В целом же, по прогнозам правительства, по итогам текущего года дефицит счета текущих операций платежного баланса составит 1 млрд 539,6 млн долларов, или 3,7% ВВП против профицита в 4 млрд 364,9 млн долларов (9,1% ВВП) за 2019 год. Но, кажется, правительство не хочет дать сбыться своим же прогнозам.

При этом наибольший спад произошел в нефтегазовом секторе, а являющийся приоритетным направлением экономической политики страны ненефтяной сектор пострадал относительно мало. Так, профицит по нефтегазовому сектору в первом полугодии сократился в 1,9 раза и составил 3,3 млрд долларов. При этом по ненефтяному сектору образовался дефицит в 2,7 млрд долларов, что всего на 12,1% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Конечно, двойное сокращение профицита в основном секторе экономики страны – большой удар для него. Но дело в том, что средняя цена на нефть за первую половину 2020 года составила 41,9 доллара за баррель против 64,6 доллара годом ранее. Известна и причина такого спада – спад спроса на нефть на мировом рынке в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Надо учесть и такой фактор: правительство Азербайджана практически не имеет рычагов воздействия на мировые нефтяные цены. А на свое приоритетное направление экономики таких рычагов немало, они и были успешно использованы. Остается вывести его из дефицитного состояния в профицитное.

В то же время углеводороды остаются основным экспортным товаром. По данным Центробанка, за полгода объем внешнеторгового оборота страны составил 11,9 млрд долларов. Но профицит во внешнеторговых отношениях снизился на 53,2% и составил 2,3 млрд долларов. В структуре экспорта, объем которого упал на 28,8% и составил 7,1 млрд долларов, нефтегазовый экспорт снизился на 31,2% и составил 6,2 млрд долларов (непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил 4,8 млрд долларов, включая экспорт нефти на 4,6 млрд долларов). Хоть и незначительно, но продолжает падать и импорт, объем которого составил 4,8 млрд долларов - спад на 5,1%. И что никак понять невозможно, даже на таком фоне растет импорт легковых автомобилей.

Все это оказывает давление на манат и способствует вывозу капитала из страны. Объем репатриации (вывоза) капитала за полугодие составил 1 млрд 844 млн долларов против 1 млрд 395,9 млн долларов репатриации капитала в первом полугодии 2019 года. В целом, вывоз капитала за 6 месяцев вырос на 32,1%. Но и здесь есть небольшой нюанс, который может положительно повлиять на итоговые показатели года - в первом квартале объем репатриации капитала составил 990 млн долларов, а во втором - 854 млн долларов. Тенденция видна невооруженным взглядом.

Уверенно растут и прямые иностранные инвестиции в экономику страны, объем которых по итогам полугодия вырос на 23,5% и составил 2,1 млрд долларов. Но и здесь превалирует нефтяной сектор, куда вложено 84,4% прямых иностранных инвестиций (в первом полугодии 2019 года – 86,2%). А в ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за 6 месяцев составил 328,6 млн долларов (рост на 38,4%), удельный вес их составил всего 15,6%. Единственное, что здесь может радовать – темпы роста прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор заметно выше. Правда, при этом азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму 519 млн долларов (спад в 2,4 раза), в том числе в нефтегазовый сектор - 282,9 млн долларов (спад в 2,7 раза).

Зато прямые инвестиции Азербайджана в экономику США составили 167,364 млн долларов, что в 4,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Вообще, США заняли первое место среди стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции, на их долю пришлось 25,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций Азербайджана за полугодие. Да, Азербайджан инвестировал даже в столь тяжелое время многомиллионные суммы также в экономики Австрии, Великобритании, Черногории, Бахрейна, Мальты, России, Турции, Швейцария и других развитых стран. А это уже говорит о многом.