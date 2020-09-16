В Турции 63 жертвы, 1771 новый случай коронавируса

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 262 602 пациентов с коронавирусной инфекцией. Как передает «Анадолу», об этом сообщил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на брифинге по итогам заседания Научного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 63 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 7249.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 296 391, поскольку еще у 1771 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 112 645 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 8 855 180 анализов.