Стало известно об ухудшении здоровья Бориса Моисеева

Пухова передала слова близкого друга артиста о том, что Моисеев «прикован к постели». «Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — отметила юрист.

Состояние здоровья российского певца Бориса Моисеева заметно ухудшилось в последнее время, сообщила адвокат и общественный деятель Тамара Пухова. Ее слова приводит «Собеседник».

Кроме того, из-за невозможности выступать певец оказался в сложном финансовом положении, добавила Пухова. По ее словам, денег ему хватает только на самое необходимое.

В мае музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что состояние Бориса Моисеева ухудшается «с моральной точки зрения», у него появились провалы в памяти. По его утверждению, певец не всегда понимает, кто ему звонит, не помнит людей, не помнит события.

В декабре 2010 года Борис Моисеев попал в одну из московских больниц с инсультом. Его выписали в феврале 2011-го.