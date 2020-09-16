Мировая экономика потеряет из-за коронавируса $7 триллионов

«На 2021 год мы не изменили наши прогнозы. Мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось, - отметила она. - Нам предстоит жить с вирусом еще много месяцев».

«К концу 2021 года мировой ВВП потеряет $7 триллионов. Это серьезное потрясение», - заявила Бун.

В среду ОЭСР распространила доклад, в котором допустила снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,5%, а не 6% (что прогнозировалось ранее) при позитивном развитии ситуации, связанной с распространением коронавируса. В новом отчете организации указывается, что падение мирового производства в 2020 году оказалось меньше, чем ожидалось, однако остается беспрецедентным для новейшей истории. В ОЭСР указали, что объемы производства быстро выросли после смягчения ограничительных мер и первоначального возобновления деятельности предприятий, но темпы глобального восстановления в летние месяцы несколько замедлились.