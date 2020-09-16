Америка переживает самые страшные лесные пожары в своей истории. Огнем охвачены три штата на западе страны - Калифорния, Орегон и Вашингтон. 35 человек погибли, десятки тысяч вынуждены были покинуть свои жилища. Напрочь выгорело 3 миллиона акров (1 миллион 200 гектаров) земли.

Масштабному распространению огня сопутствует рекордная жара, что делает усилия пожарных малоэффективными. В парке "Долина Смерти" в Калифорнии зафиксирована температура, которой еще никогда не было в этих местах - 54,4 градуса Цельсия.

Чудовищные пожары на западе страны становятся между тем одной из важнейших тем президентской кампании, в которой до этого доминировали проблемы пандемии коронавируса, падения экономики и расовых протестов. И здесь вновь столкнулись диаметрально противоположные и непримиримые позиции двух кандидатов - Дональда Трампа и Джо Байдена.

Нынешний президент категорически отрицает, что пожары на западе, так же как и невиданные прежде наводнения на Среднем Западе и участившиеся ураганы на восточном побережье, являются прямым следствием глобального потепления климата. Вышедший из Парижского соглашения по климату, Трамп называет потепление температуры на земле - выдумкой левых, которая ничего общего не имеет с наукой. В течение четырех лет у власти он не ударил палец о палец, чтобы ограничить выброс углекислых газов и крайне скептически относился к альтернативным источникам энергии - солнца, ветра и другим.

В начале этой недели хозяин Белого дома совершил визит в Калифорнию - с опозданием в три недели, как считают местные власти. Но и там он упорно продолжал отстаивать свою позицию, обвиняя в природном бедствии «плохой лесной менеджмент». А доводы о том, что в Калифорнии 57 процентов лесных массивов являются собственностью федерального правительства, за которую оно несет ответственность, его никак не убеждали. Порой казалось, что его аргументы рассчитаны лишь на идиотов. «Посмотрите на другие страны, Австрию и Финляндию, это лесные нации, и у них нет проблем», - говорил он, забывая о разнице в климатических и многих других условиях. И тут же предлагал другое объяснение - мол, в Калифорнии много «самовзрывающихся деревьев», которые могут легко загореться даже от брошенной непогашенной сигареты.

Джо Байден вовсю эксплуатирует несогласие Трампа с экспертами, которые категорически утверждают: глобальное потепление климата есть дело рук человеческих. «Отрицание Трампом климатических изменений не обязательно было причиной этих пожаров, рекордных наводнений и ураганов, - говорит Байден. - Но если он будет переизбран на второй срок, эти чертовы события будут происходить еще чаще и они станут еще более разрушительными и смертельными».

Байден адресует свое послание всей нации, но особенно - жителям городских пригородов, которые в западных штатах наиболее сильно пострадали от пожаров. Он представляет климатические изменения гораздо более серьезной и непосредственной угрозой, чем рост преступности, которой пугает американцев Трамп, утверждая, что в случае прихода к власти демократов страна погрузится в анархию и хаос.

Байден в случае своей победы собирается радикально пересмотреть политику в сфере охраны окружающей среды. Он намерен потратить 2 триллиона долларов на борьбу с глобальным потеплением климата, к 2035 году он хочет снизить углеродные выбросы от электростанций до нуля, будет стимулировать производство электромобилей и создаст специальные подразделения по борьбе с пожарами и наводнениями. И, конечно, Америка при Байдене вернется к Парижскому соглашению, которое подписали все ведущие государства мира.

Эту политику двумя руками поддерживают, в частности, ключевые союзники США в Западной Европе, считающие Трампа преступником. «Президент, который поджег Америку» - под таким заголовком самое влиятельное издание Германии, журнал Der Spiegel, публикует фотографию Трампа, держащего в руках зажженную спичку.

В этом взаимосвязанном мире мало у кого есть сомнения, что страшные пожары на западе США в любой момент могут откликнуться в других частях света, а возможная климатическая бомба может взорвать или потопить все человечество. Как сообщают телеканал CNN и газета Washington Post, в Западной Антарктиде быстро разрушаются два крупных ледника - Пайн-Айленд и Туэйтс (его еще называют ледником «Судного дня»). Ледник Туэйтес — один из самых крупных в Антарктиде, по своей площади он сопоставим с американским штатом Флорида или Великобританией. И если он рухнет, это может привести к повышению уровня Мирового океана примерно на 64 сантиметра. Тогда-то и наступит обещанный Судный день, и будет уже не так важно, какую программу в области охраны окружающей среды представляет тот или иной кандидат в президенты США.