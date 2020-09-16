США намерены разработать «правила поведения» на Луне

По его словам, эти «правила поведения» должны соответствовать американским ценностям и в будущем могут быть распространены на все космическое пространство.

Брайденстайн пообещал, что США установят свои порядки, как только попадут на Луну, и сравнил их с нормами поведения в Арктике.

В частности, речь идет о недопустимости использования Луны в военных целях и об открытости научных исследований.

«Мы не хотели, чтобы Арктика использовалась в военных целях, мы не хотели присутствия там ядерного оружия, и мы использовали науку для создания норм поведения, чтобы не допустить этого», — сказал глава NASA.

При этом добычу ископаемых на Луне он сравнил с ловлей тунца в океане, который «никому не принадлежит».

«Если вы прилагаете усилия и капитал для того, чтобы добыть в нем тунца, знаете, тунец — он ваш, если вы прилагаете усилия для добычи энергоресурсов в океане, они ваши, это становится вашей собственностью, вы получаете право на ресурсы, которые вы извлекаете, хотя вы не можете претендовать на обладание океаном и нарушать его суверенитет. Те же принципы должны быть применительно к Луне», — заключил Брайденстайн.