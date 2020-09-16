США намерены разработать «правила поведения» на Луне
Глава американского космического агентства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что для успешного международного взаимодействия по освоению Луны необходимо разработать четкие правила, передает Росбалт.
По его словам, эти «правила поведения» должны соответствовать американским ценностям и в будущем могут быть распространены на все космическое пространство.
Брайденстайн пообещал, что США установят свои порядки, как только попадут на Луну, и сравнил их с нормами поведения в Арктике.
В частности, речь идет о недопустимости использования Луны в военных целях и об открытости научных исследований.
«Мы не хотели, чтобы Арктика использовалась в военных целях, мы не хотели присутствия там ядерного оружия, и мы использовали науку для создания норм поведения, чтобы не допустить этого», — сказал глава NASA.
При этом добычу ископаемых на Луне он сравнил с ловлей тунца в океане, который «никому не принадлежит».
«Если вы прилагаете усилия и капитал для того, чтобы добыть в нем тунца, знаете, тунец — он ваш, если вы прилагаете усилия для добычи энергоресурсов в океане, они ваши, это становится вашей собственностью, вы получаете право на ресурсы, которые вы извлекаете, хотя вы не можете претендовать на обладание океаном и нарушать его суверенитет. Те же принципы должны быть применительно к Луне», — заключил Брайденстайн.