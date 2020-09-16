После поражения от норвежского «Мольде» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов « Карабах » ждет выступление в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы, официальное название которого раунд плей-офф.

В предыдущие два сезона именно победа в раунде плей-офф Лиги Европы открывала «Карабаху» дорогу в групповой этап.

Жеребьевка последней предгрупповой стадии состоится 18 сентября. «Карабах» будет играть в так называемом «пути чемпионов», где выступают только сильнейшие команды своих стран – неудачники квалификации Лиги чемпионов.

Но ситуация достаточно запутанная, потому что в Лиге Европы пока не сыгран даже 2-й квалификационный раунд. Матчи этого этапа состоятся сегодня, а игры 3-го раунда – 24 сентября.

Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что «Карабах», как и все проигравшие в 3-м раунде Лиги чемпионов, будет во время жеребьевки среди «сеяных» команд. Однако даже в таком случае команду Гурбана Гурбанова может ждать достаточно сильный соперник.

Вот с кем из «несеяных» команд может встретиться «Карабах»:

«Людогорец» (Болгария)

«Тирана» (Албания)

«Рига» (Латвия)/«Тре Фьори» (Сан-Марино) – «Селтик» (Шотландия)

«Сараево» (Босния и Герцеговина) – «Астана» (Казахстан)/«Будучность» (Черногория)

«Легия» (Польша) – «Силекс» (Северная Македония)/«Дрита» (Косово)

«Шериф» (Молдова) – «Интер» (Андорра)/«Дандолк» (Ирландия)

«Юргорден» (Швеция)/«Европа» (Гибралтар) – «Клуж» (Румыния)

КуПС (Финляндия)/«Слован» (Словакия) – «Сюдува» (Литва)

«КИ Клаксвик» (Фареры) – «Коннас-Ки Номадс» (Уэльс)/«Динамо» (Тбилиси, Грузия)

«Линфилд» (Северная Ирландия)/«Флориана» (Мальта) – «Флора» (Эстония)/«Рейкьявик» (Исландия)

«Арарат-Армения» (Армения)/«Фола» (Люксембург) – «Целе» (Словения).

После сегодняшних матчей в Лиге Европы часть этих команд отсеется. Помимо этого, перед жеребьевкой УЕФА поделит команды на группы и еще больше сократит количество потенциальных соперников.

Если армянский «Арарат» обыграет сегодня люксембургскую «Фолу», то пары «Арарат» - «Целе» точно не будет среди возможных соперников «Карабаха». Если не брать в расчет армянский клуб, то у «Карабаха» на данный момент 29 потенциальных соперников.