Дмитрий Рой, автор haqqin.az 08:56

Власти Греции объявили об аресте шести подозреваемых в поджогах, в результате которых на прошлой неделе полностью сгорел лагерь мигрантов Мория на острове Лесбос. Все задержанные - выходцы из Афганистана, двое из них – несовершеннолетние.

Пожар возник в ночь с 8 на 9 сентября, причем, как в известной истории с «Вороньей слободкой» почти одновременно полыхнуло в трех местах, рассказывают местные пожарники, сообщив, кстати, о том, что мигранты мешали им гасить огонь. Верные принципу «толерантности много не бывает», греческие власти и СМИ в первые дни начисто отрицали версию поджога: она «рассматривается в числе других, но прямых доказательств этого нет. Все могло произойти и естественным образом: на острове бушуют лесные пожары, раздуваемые сильным ветром». Но факты оказались настолько упрямыми, что вынудили греческих полицейских сдаться и признать очевидное – лагерь подожгли сами его обитатели. Правда и здесь последовала попытка их оправдать, заговорили о том, что мигранты самоподожглись в результате нападения на них неких «греческих правых» - но эта версия так и не нашла подтверждений. Реальность оказалась куда банальнее: у 36 мигрантов был обнаружен коронавирус, им и их семьям было предложено переместиться в ту, часть лагеря, где сооружен карантин, однако, они категорически от этого отказались. После чего вспыхнули волнения, лагерь был подожжен, а его обитатели в массовом порядке начали разбегаться по всему острову.

Зачинщиками произошедшего стала группа афганцев, которые терроризируют беженцев и иммигрантов на Лесбосе, одновременно обещая массовый отъезд с острова. Эти люди, в отношении которых ожидаются решения об отказе в предоставлении убежища, утверждают, что пострадавшие от пожара беженцы и иммигранты из Мории смогут покинуть Лесбос, если останутся на дорогах и откажутся переезжать в другие лагеря для беженцев. На острове с прошлой недели находится усиленный контингент полиции, в составе не менее 1000 человек, прибывший как из-за опасения бунта мигрантов, так и из-за протеста местных жителей, которые показывают резкое неприятие ситуации с мигрантами. Дурной пример оказался заразительным. А поскольку между группами мигрантов, фактически заправляющими в лагерях для беженцев на территории Греции, существует, по всей видимости, связь - после пожара в Мории произошли поджоги на островах Самос и Эврос. «Я считаю, что была сделана попытка создать ситуацию, аналогичную Мории прошлой ночью, но она не имела успеха. Она не прошла и не пройдет. Наши действия в муниципалитете были очень быстрыми. Мы обеспокоены тем, что происходит на Лесбосе», - заявил журналистам мэр Самоса Георгиос Станцос. «Ясно, что в Мории и Самосе, но также и на Эвросе, где пожары возникают в местах перехода границы, происходит много поджогов. По крайней мере, как это доказано на островах и на пожарах в различных местах на Эвросе, логически это иммигранты, которые хотят поджечь страну, центры приема и идентификации и переходы», - заявил президент Всегреческой федерации пограничников Панайотис Харелас. «Мы не хотим ни в какой другой лагерь! Мы хотим уехать с Лесбоса и других островов Греции!», - таково настроение, царящее в лагерях беженцев. Любыми путями их обитатели стремятся попасть в Германию или другую благополучную страну Западной Европы. Считая при этом, что ЕС им «должен»: и максимально быстро переправить в «райскую жизнь», и выплатить внушительное пособие, и предоставить жилье и работу. Естественно – без каких-то ответных обязательств со стороны беженцев: интегрироваться в европейское общество они не намерены, местные законы будут соблюдать только от случая к случаю, да еще при этом навязывать свои нормы и ценности остальным. Примеров этому более чем достаточно.