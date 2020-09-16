Мнацаканян пошел к фараонам в страну пирамид по горячим следам
На минувшей неделе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетил Египет, где был принят президентом страны ас-Сиси. Это первый визит главы армянской дипломатии на Ближний Восток с 2018 года.
Каир был выбран не случайно – несмотря на то, что в Египте проживают тысячи армян, у властей этой страны нет иммунитета против хитросплетений Еревана, а учитывая царящую в Египте туркофобию, лживые намеки и инсинуации министра Мнацаканяна упали там на благодатную почву.
Необходимо напомнить, что Египет был одной из первых стран Ближнего Востока, признавших независимость Армении в 1991 году. Год спустя были установлены дипломатические отношения, и Каир стал первой ближневосточной страной, которая приняла дипломатическую миссию Еревана.
С тех пор страны, как со значением отмечают армянские дипломаты, подписали более 40 двусторонних соглашений, правда, большинство из них остаются на бумаге и не оказывают серьезного влияния на экономику двух стран, но в Ереване не унывают – ведь в Египте каждый год отмечают дни армянской культуры, это ли не сногсшибательный дипломатический успех?
Фельдмаршал ас-Сиси, как и правящие египетские элиты, вряд ли сразу найдут на карте мира Армению, хотя, по заявлениям советника министра иностранных дел Армении Рубена Карапетяна в интервью российскому информационному агентству РИА ФАН, известному своей оголтелой антитурецкой и антиазербайджанской позицией, «армяне продолжают играть важную общественно-политическую роль в странах Ближнего Востока».
Знают ли об этом в государствах-лидерах региона – большой вопрос, но, помилуйте, когда это волновало армянских дипломатов. Главное для них – уловить момент.
Так и теперь – армянский МИД не скрывает, что «Армения возвращается на Ближний Восток из-за турецкой угрозы», так их это в Ереване беспокоит, что даже позабыли о коронавирусе в Армении. И готовы помочь всем, кто входит здесь в коалицию «Сил добра», то есть – противостоит «турецким интересам».
Попытки Анкары ускорить мирный процесс в Ливии путем обуздания там бандформирований фельдмаршала Хафтара и налаживания экономики страны, противостояние Катара устремлениям Эр-Рияда и отстаивание Турцией своих законных интересов в Восточном Средиземноморье от алчных поползновений греков, за которыми вызывающе торчит классический длинный нос Парижа – вызывают дикое бешенство в Ереване.
Но внешнеполитический потенциал Армении сродни ее финансам – амбиций много, а карманы пустые, но подгадить очень хочется. И потому визит Зограб Мнацаканяна страну пирамид и фараонов становится вполне объясним: нужно срочно посетить государство, которое активно участвует в международной антитурецкой коалиции, заверить его лидеров в своей полной поддержке их усилий, намекнуть, что с Армении в этой ситуации можно получить хоть шерсти клок – и вот он, столь вожделенный Ереваном профит. Не подвела, стало быть, мутная и дурно пахнущая вода в Ниле, удалось там армянским дипломатам поймать рыбку.
Правда, размеры улова откровенно скромные. Ничего конкретного египтяне эмиссарам Еревана не пообещали, в страшных сирийских наемников, прибывших в Азербайджан, не поверили на Синае исламисты и покрупнее, и пострашнее водятся, два года ничего с ними египетская армия поделать не может
Мнацаканян распинался как мог: «Во время июльских событий Турция была единственной страной, которая придерживалась одностороннего и очень агрессивного подхода», - драматически заламывал он руки. «Конечно, мы видим наращивание военной мощи, которое они пытаются предпринять… Это именно те шаги, которые подрывают усилия по достижению мира и стабильности в регионе».
Но на этот театр одного актера Каир отреагировал весьма сдержанно. Единственное, что обещал ас-Сиси главе армянской дипломатии – так это некое абстрактное «расширение партнерства», понимать можно под этим все, что угодно, кроме конкретных обязательств.
Расстроились ли в Ереване таким египетским исходом? Да ни в малейшей степени. Ведь главное – заход в антитурецкую коалицию и выражение своей готовности ей всячески содействовать сделан. Причем, в самый актуальный момент, когда на Ближнем Востоке происходит переформатирование, называемое нормализацией арабо-израильских отношений. Его итогом, о чем более подробно мы поговорим в следующий раз, станет новая региональная коалиция, которая Ирану будет уделять, вопреки заявлениям лишь процентов тридцать своего внимания
А вот остальные семьдесят придутся на противостояние Анкаре, и здесь все пригодится, даже Ереван. Правда, остается неясным, насколько осведомлена Москва об этих внешнеполитических кульбитах своего «стратегического партнера». Но действительно ли это важно? Армения давно уже не обращает внимания на российские интересы, предпочитая делать то, что выгодно в первую очередь ей…