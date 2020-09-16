Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 09:04

На минувшей неделе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетил Египет, где был принят президентом страны ас-Сиси. Это первый визит главы армянской дипломатии на Ближний Восток с 2018 года.

Каир был выбран не случайно – несмотря на то, что в Египте проживают тысячи армян, у властей этой страны нет иммунитета против хитросплетений Еревана, а учитывая царящую в Египте туркофобию, лживые намеки и инсинуации министра Мнацаканяна упали там на благодатную почву. Необходимо напомнить, что Египет был одной из первых стран Ближнего Востока, признавших независимость Армении в 1991 году. Год спустя были установлены дипломатические отношения, и Каир стал первой ближневосточной страной, которая приняла дипломатическую миссию Еревана. С тех пор страны, как со значением отмечают армянские дипломаты, подписали более 40 двусторонних соглашений, правда, большинство из них остаются на бумаге и не оказывают серьезного влияния на экономику двух стран, но в Ереване не унывают – ведь в Египте каждый год отмечают дни армянской культуры, это ли не сногсшибательный дипломатический успех? Фельдмаршал ас-Сиси, как и правящие египетские элиты, вряд ли сразу найдут на карте мира Армению, хотя, по заявлениям советника министра иностранных дел Армении Рубена Карапетяна в интервью российскому информационному агентству РИА ФАН, известному своей оголтелой антитурецкой и антиазербайджанской позицией, «армяне продолжают играть важную общественно-политическую роль в странах Ближнего Востока».

Знают ли об этом в государствах-лидерах региона – большой вопрос, но, помилуйте, когда это волновало армянских дипломатов. Главное для них – уловить момент. Так и теперь – армянский МИД не скрывает, что «Армения возвращается на Ближний Восток из-за турецкой угрозы», так их это в Ереване беспокоит, что даже позабыли о коронавирусе в Армении. И готовы помочь всем, кто входит здесь в коалицию «Сил добра», то есть – противостоит «турецким интересам». Попытки Анкары ускорить мирный процесс в Ливии путем обуздания там бандформирований фельдмаршала Хафтара и налаживания экономики страны, противостояние Катара устремлениям Эр-Рияда и отстаивание Турцией своих законных интересов в Восточном Средиземноморье от алчных поползновений греков, за которыми вызывающе торчит классический длинный нос Парижа – вызывают дикое бешенство в Ереване. Но внешнеполитический потенциал Армении сродни ее финансам – амбиций много, а карманы пустые, но подгадить очень хочется. И потому визит Зограб Мнацаканяна страну пирамид и фараонов становится вполне объясним: нужно срочно посетить государство, которое активно участвует в международной антитурецкой коалиции, заверить его лидеров в своей полной поддержке их усилий, намекнуть, что с Армении в этой ситуации можно получить хоть шерсти клок – и вот он, столь вожделенный Ереваном профит. Не подвела, стало быть, мутная и дурно пахнущая вода в Ниле, удалось там армянским дипломатам поймать рыбку. Правда, размеры улова откровенно скромные. Ничего конкретного египтяне эмиссарам Еревана не пообещали, в страшных сирийских наемников, прибывших в Азербайджан, не поверили на Синае исламисты и покрупнее, и пострашнее водятся, два года ничего с ними египетская армия поделать не может