Индия поставила новый антирекорд по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки врачи Индии выявили более 97,8 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Лечение в больницах проходят более 1 миллиона человек. За сутки это число выросло более чем на 14 тысяч. Число умерших превысило 83 тысячи, за сутки от болезни скончались 1132 человека.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,11 миллиона человек с этим заболеванием.