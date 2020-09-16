Проживающий в Европе один из главных активистов зарубежной оппозиции Гурбан Мамедов задержан в Турции. Об этом сообщил его сын Гошгар Мамедов.

Отметим, что в отношении Гурбана Мамедова Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.1, 34.2, 220.2 (призывы к массовым беспорядкам и применению насилия против граждан) и 12.1, 34.2, 281.2 (открытые призывы против государства) УК Азербайджана.

Соответствующими решениями Насиминского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.