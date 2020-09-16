Дым от пожаров в США достиг Северной Европы

Дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств Северной Европы. Об этом сообщила Европейская служба мониторинга атмосферы (CAMS).

"Сравнивая пожарную активность в США с предыдущими годами, CAMS обнаружил, что в этом году активность была в десятки или сотни раз выше, чем в среднем за 2003-2019 годы", - отмечается в сообщении.

Эксперты заявили, что дым попал в атмосферу над Северной Америкой, США и Канадой, после чего он достиг Северной Европы. Согласно прогнозам, это повторится к следующим выходным (19-20 сентября). Тогда дым вновь пересечет Атлантику.

По мнению американских ученых, распространению дыма на восток благоприятствует погода, сообщило The Associated Press.

Напомним, крупные пожары бушуют в США с августа. Причиной бедствия стали аномальная жара и молнии.