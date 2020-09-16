На фронте продолжают стрелять

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Хаджаллы, Алибейли и Агдам Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.