Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом

На Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Лабораторно подтверждено 3584 новых случая заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено 11 сентября, тогда выявили 3144 инфицированных жителей.

За сутки в стране умерли 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 3400.

Также сообщается, что за прошедшие сутки выздоровели 1589 пациентов.

Ранее правительство Украины приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.