В Китае дружбу с Россией назвали «прочной как скала»

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал отношения с Россией нерушимыми и «прочными как скала». Об этом он заявил в интервью агентству «Синьхуа» после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Стратегическое сотрудничество между двумя странами не изменится из-за внешних воздействий. В период мировых потрясений прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания мира в регионах и на планете в целом», — цитирует РБК Ван И.

Ван И также отметил, что прошедшая встреча глав дипведомств стала первой с начала пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, есть отдельные государства, которые пытаются оказывать давление на Россию и Китай, подорвать их безопасность и стабильность. Однако им не удастся повлиять на отношения двух союзников.

Переговоры Ван И и Лаврова прошли 11 сентября в рамках саммита глав МИД государств Шанхайской организации сотрудничества.