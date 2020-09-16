Кравчук рассказал о споре с Грызловым

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров вынудил российского коллегу Бориса Грызлова извиниться и признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса частью Украины. Спор произошел во время видеоконференции ТКГ, передает телеканал «Украина 24».

По словам Кравчука, Грызлов, обращаясь к представителям украинской делегации, указал на то, что «территория ОРДЛО принадлежит ОРДЛО».

«Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сказал Кравчук.

По его словам, Грызлов был «вынужден сказать», что речь идет о неконтролируемой Украиной территории: «Этот вопрос был снят, наконец. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, который возникает, но реакция должна быть документально подтверждена и объективная».