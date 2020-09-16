Россия не выдаст Польше связанных с гибелью Качиньского диспетчеров

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, если в Польше их заочно арестуют, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Так источник прокомментировал сообщения о том, что польская Генпрокуратура намерена инициировать процедуру ареста диспетчеров. Решение суда об аресте станет шагом к объявлению россиян в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

"Конституция запрещает выдавать граждан России другим государствам", — сказал собеседник агентства.

Польский самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, летевшая на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.